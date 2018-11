Studenten denken na over populisme in Zuid-Afrika Bart Mertens

30 november 2018

15u55 0 Leuven Vijftien studenten van de KU Leuven verblijven momenteel in Zuid-Afrika waar ze nadenken over populisme in onze wereld. Ze doen dat samen met studenten van de Stellenbosch University in een ‘Think Tank’.

De ‘Think Tank’ is een jaarlijks extra-curriculair en interuniversitair programma van de KU Leuven in samenwerking met de Stellenbosch University in Zuid-Afrika. Elke editie vormt een ander centraal thema het onderwerp. Dit jaar is dat ‘Vox Populi’ of ‘Stem van het volk’. De insteek van dit thema was de wereldwijde groei van populisme. Zowel links als rechts vragen mensen meer radicale interventie. Aan de linkerkant is de ‘vijand van het volk’ de grote en toenemende verschillen in ongelijkheid tussen rijkdommen. Aan de rechterkant, de ‘vijand van het volk’ zijn immigranten en ‘buitenstaanders’. Hier worden nativistische, xenofobe en andere uitsluitende beleidsmaatregelen voorgesteld. Er zijn veel factoren die de oorzaak zijn van de toename van populisme maar globalisering en technologische innovatie zijn de twee meest waarschijnlijke boosdoeners. Deze twee trends zullen waarschijnlijk niet snel vertragen, wat suggereert dat de populistische retoriek en het beleid enkel zullen toenemen. Met deze problematiek houden de studenten van de KU Leuven en Stellenbosch University gedurende tien maanden intensief bezig.

Out of the box

“Er wordt een onderzoeksproject ontwikkeld. Op het einde van het project worden de resultaten getoond aan het publiek. De Think Tank wil een platform aanbieden voor studenten om de kennis van hun eigen discipline te verdiepen en te delen en om de kennis die ze eerder hebben verworven te verbreden door over de grenzen van hun eigen vakgebied te gaan. Studenten kunnen hun eigen inzichten en perspectieven delen in een directe dialoog met hun medestudenten en met experts uit verschillende disciplines. We worden uitgedaagd om ‘out of the box’ te denken en om op een andere manier naar onze eigen context en standpunten te kijken. In april waren de Zuid-Afrikaanse studenten een week in Leuven en de Leuvense studenten zijn nu tot en met 4 december in Stellenbosch voor een intense week van workshops”, zegt Sophie Leemans, studente architectuur aan de KU Leuven.

Klimaatverandering

De centrale vraag die op de tafel ligt is de volgende: naar wiens stem moeten we luisteren in de toekomst? Populisme kan immers ingrijpende gevolgen hebben voor heel wat aspecten van het dagelijkse leven. Wat betekent ‘de stem van het volk’ voor democratie als kiezers niet altijd handelen in hun eigenbelang? En wat betekent ‘de stem van het volk’ voor de wetenschap als mensen niet geloven dat de meerderheid van wetenschappers waarschuwt voor klimaatverandering? Wat betekent ‘de stem van het volk’ voor de wet als kunstmatige intelligentie veel meer rechtvaardige oordelen kan vellen? Wat betekent ‘de stem van het volk’ voor technologie als robots miljoenen banen vervangen? Op dat soort vragen zoeken de studenten en het wetenschappelijke team alvast antwoorden de komende dagen in Zuid-Afrika.