Studenten bouwen grootste tijdelijke escaperoom ter wereld 19 maart 2018

02u29 0 Leuven Enkele Leuvense studenten hebben het afgelopen weekend op het Ladeuzeplein de grootste 'pop-up escaperoom' ter wereld gebouwd. Maar liefst 18.000 frisdrankbakken waren er nodig om het gigantische complex voor de stadbibliotheek op te trekken.

"Met een oppervlakte van meer dan 1.600 vierkante meter is dit de grootste tijdelijke escaperoom ter wereld", maakt Emile Derache van studentenonderneming Papaya Events zich sterk.





"Met tien man bouwden we twee dagen bijna dag en nacht aan het doolhof. De opdracht is simpel: vind je weg erdoor en los de raadsels onderweg zo snel mogelijk op."





De 'Papaya escape maze', zoals het concept gedoopt werd, is een eenmalig initiatief van studentenonderneming Papaya Events, dat hiermee wil tonen dat studenten evenementgewijs meer kunnen dan goedkope hamburgers en pintjes verkopen.





Papaya

"Dit doolhof is daarvan het bewijs", stelt medeoprichter Derache. "Al was het wel een hele strijd om ons evenement te laten goedkeuren door het schepencollege: tot driemaal toe kregen we een 'njet'. We hopen dat we met Papaya kunnen tonen dat er wel degelijk professionaliteit en ambitie schuilt bij de Leuvense student en hopen dat er in de toekomst meer van deze grote projecten kunnen worden uitgewerkt."





Het evenement is gratis toegankelijk voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Een deel van de opbrengst van de drankverkoop gaat naar het goede doel. Het doolhof is zowel vandaag als morgen nog toegankelijk van 8 tot 20 uur.





(SPK)