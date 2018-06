Studenten blokken erop los... in Barvista 14 juni 2018

De afgelopen drie dagen hebben studenten gestudeerd in de Red Bull Study Club in café Barvista op de Oude Markt. Het café was gedurende die dagen zelfs de hele nacht open, zodat de studenten gewoon konden blijven doorblokken. Bovendien waren de nodige voorzieningen aanwezig om het blokken wat aangenamer te maken. In de studylounge was er gratis wifi, elektriciteit en gezonde snacks. Voor wie nood had aan een welverdiende pauze, was er de energylounge, waar ze even volledig konden ontspannen. Zo kon er in de gaming area ook nog een potje tafelvoetbal gespeeld worden. (ADPW)