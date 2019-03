Studenten betrapt terwijl ze zes fietsen in Dijle gooien ADPW

20 maart 2019

15u25 0 Leuven Twee 19-jarige studenten uit het Limburgse Oudsbergen mogen een stevige rekening van de brandweer verwachten. Het korps moest immers uitrukken om fietsen die het duo in de Dijle gegooid had, weer op het droge te krijgen.

De feiten dateren van afgelopen dinsdagnacht. Een student uit Bree zag omstreeks 4 uur in de Minderbroederstraat hoe twee jongemannen fietsen in de Dijle aan het gooien waren. Samen met een vriend hield de student uit Bree de twee ‘grapjassen’ tegen tot de politie ter plaatse was.

De agenten belden meteen de brandweer om de zes fietsen uit het water te halen. Eén van die fietsen behoorde ook toe aan de getuige uit Bree. De twee studenten gaven de feiten toe en kregen een proces-verbaal voor het beschadigen van roerende goederen. De rekening voor de nachtelijke tussenkomst van de brandweer is ook voor hen.