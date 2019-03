Studenten betrapt die fietsen in Dijle gooien ADPW

20 maart 2019

12u48 0

Twee 19-jarige studenten allebei uit Oudsbergen zullen binnenkort een rekening van de brandweer gepresenteerd krijgen omdat zij dinsdagnacht werden opgetrommeld om enkele fietsen weer uit het water te vissen, die de studenten in de Dijle hadden geworpen. Het duo werd omstreeks 4 uur gespot door een kotstudent uit Bree, die in de Minderbroedersstraat woont. Hij werd gewekt door lawaai op straat. Toen hij door zijn venster naar buiten keek zag hij hoe twee mannen fietsen in de Dijle gooiden. Samen met een vriend liep hij de straat op en hield de twee personen ter plaatse tot de politie er was. De politie belde de brandweer die zes fietsen uit het water haalde. Daarbij was ook de fiets van de getuige. De twee gaven de feiten toe. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor het beschadigen van roerende goederen en de rekening van de brandweer voor de nachtelijke tussenkomst wordt eveneens naar hen opgestuurd.