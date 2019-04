Studente rijdt met wagen tegen boom nadat ze gsm wil oprapen ADPW

12 april 2019

12u02 3

Een 23-jarige studente uit Zemst kwam er vanochtend omstreeks 7 uur met lichte verwondingen van af toen haar auto in de Kardinaal Mercierlaan van de rijbaan afweek en tegen een boom tot stilstand kwam. Door de klap gingen beide airbags van de wagen open. De bestuurster had lichte hoofdpijn en pijn aan een hand, maar wenste geen medische verzorging. Haar zwaar beschadigde voertuig moest worden getakeld. De bestuurster testte negatief op alcohol en drugs. De reden waarom ze afweek van de rijbaan was het feit dat haar gsm op de grond was gevallen en ze deze wilde oprapen.