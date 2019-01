Studente naar ziekenhuis na botsing tegen autoportier ADPW

11 januari 2019

Een 25-jarige studente uit Zemst werd vrijdagochtend even voor 8 uur met lichte verwondingen met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze op de Tiensesteenweg met haar fiets tegen een openzwaaiend portier van een auto was geknald. De fietsster kwam door de klap ten val. Op het ogenblik van de feiten was het regenachtig. Daardoor was het zicht van de bestuurster van de auto beperkt.