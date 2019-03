Studente (27) klaagt kotbaas aan voor huisjesmelkerij en huisvredebreuk: ‘Hij kwam mijn kot binnen, en gooide er alles overhoop’ ADPW KAR

12 maart 2019

20u00 0

Toen de 27-jarige studente Angela Evrard uit Heist-op-den-Berg maandag terug op kot kwam in de Parkstraat, stelde ze vast dat haar kotbaas M. Appeltans in haar kamer was binnengegaan. “Hij wilde de kamer aan iemand laten zien en haalde daarbij alles overhoop en trok zelfs mijn koelkast uit. Ik heb al mijn eten moeten weggooien”, zo klinkt het bij een boze Angela. Zij klaagt over huisjesmelkerij op haar kot en gaat bij de politie een klacht neerleggen wegens huisvredebreuk.

De Truiense familie Appeltans moet zowat de meest beruchte naam op de kotenmarkt zijn. Koten van A. Appeltans, diens vrouw L. Strauven en M. Appeltans worden vaak in één adem met de term huisjesmelkerij genoemd. Niet onterecht, zo blijkt. “Ettelijke tientallen panden van Appeltans zijn niet in orde wat betreft de woonkwaliteit, stedenbouwkundige aspecten en brandveiligheid. Sommige dossiers slepen al heel lang aan”, zegt Jan Frans, hoofd van de dienst wonen van de stad Leuven.

In het geval van Angela is het niet anders. “De lijst is eindeloos: wij hebben de hele winter zonder verwarming gezeten, en dat terwijl 21 studenten aan het blokken waren voor hun examens. De wc is vuil, er groeit klimop binnen, de dampkap is niet aangesloten, de stookolie wordt niet bijgevuld, het licht en de kookplaat werken niet en de ventilator van het toilet komt uit in mijn kamer. Als er iemand een grote boodschap moet doen, stinkt het in mijn kamer. Daarnaast worden onze spullen regelmatig zomaar meegenomen door de kuisvrouw”, zo klinkt het bij de 27-jarige laatstejaarsstudente event-en marketingmanagement. De vele mankementen zorgden er al voor dat Angela aan M. Appeltans liet weten dat ze haar overeenkomst van een jaar niet wilde verlengen. “Daarop is hij dit weekend in mijn kamer geweest en heeft hij alles overhoop gehaald en mijn koelkast uitgetrokken. Ik heb al mijn eten moeten weggooien. Dat is huisvredebreuk en daar laat ik het niet bij”, zo klinkt het strijdvaardig.

De familie Appeltans werd in 2018 in de rechtbank nog veroordeeld tot 18.000 euro boete wegens inbreuken bij de verhuur van een studentenkot in Leuven. Vader en zoon moesten ook ruim 60.000 euro van hun winsten terugbetalen. Een tijd geleden raakte ook bekend dat de familie in een kot in Leuven twee jaar elektriciteit had afgetapt op illegale wijze, terwijl na een brand in de Monnikenstraat bleek dat de brandveiligheid in het gebouw niet in orde was. Het ‘studentenkot’ bleek ook vol te zitten met erkende vluchtelingen. En tóch blijft de naam Appeltans onlosmakelijk verbonden met de kotenmarkt. Daarom heeft de stad ‘kotlabels’ in het leven geroepen.

“De kotlabels zijn er gekomen om meer zicht te krijgen op de studentenhuisvesting van de stad. Het is de intentie om op tien jaar de volledige huisvestingsmarkt te controleren”, zegt Jan Frans, hoofd van de dienst wonen. “Begin 2017 werd de eerste versie van het huidige kotlabel uitgereikt. Dat was een eerste versie. De blauwe en de groene kotlabels van vandaag de dag worden uitgereikt sinds maart 2018", weet Ellen Bernaerts, adviseur van de dienst woontoezicht van de stad Leuven.

“Een blauw label wordt uitgereikt door de huisvestingsdienst van de KU Leuven. De woning wordt dan gecontroleerd op woonkwaliteit, brandveiligheid, contractkwaliteit en brandveiligheid. Van de -naar schatting- 6.000 à 6.500 panden hebben er ondertussen 1.160 een blauw kotlabel gekregen. De eisen voor een groen kotlabel zijn strenger. De stad Leuven controleert in dit geval samen met de huisvestingsdienst. De woonkwaliteit wordt bepaald volgens de Vlaamse wooncode en de brandveiligheid gaat op basis van het politiereglement. Het kan dus zijn dat panden met een blauw label niet in orde zijn volgens de strengste eisen van de brandveiligheid. De eisen voor een groen kotlabel zijn streng, aangezien echt alles in orde moet zijn”, aldus Bernaerts.

Op dit moment zijn er 163 panden die een groen kotlabel gekregen hebben. Daarnaast zijn er 62 panden die een groen kotlabel verdienen, maar waar de eigenaar dat label voorlopig niet nodig acht en 300 panden die alles in werking stellen om het groene label te kunnen krijgen. Van de naar schatting 42.000 à 43.000 koten in Leuven komen er volgens LOKO momenteel zowat 70 procent in aanmerking voor het blauwe kotlabel. “Appeltans is nóóit met al die zaken in orde, dus kan hij ook geen aanspraak maken op een blauw of een groen label”, meent Bernaerts. “Op termijn is het de bedoeling dat alle labels groene kotlabels worden, maar daar zijn we nog heel ver vanaf. Op deze manier gaat het meer dan tien jaar duren om de huisvestingsmarkt in orde te krijgen”, zo klinkt het nog. Het is niet duidelijk om hoeveel koten het precies gaat in de al reeds goedgekeurde panden. Ook niet alle studenten zitten in de 6.000 à 6.500 panden. “Zo wordt bijvoorbeeld een appartement groter dan 60 vierkante meter niet meegeteld. En als mensen samenwonen in een huis, hangt het er ook vanaf hoe het pand is ingeschreven”, verduidelijkt Bernaerts.

De stad Leuven probeert naar eigen zeggen om studenten zoveel mogelijk attent te maken op het belang van een kotlabel. “In de periode van april, mei komt het verhuurseizoen weer op gang en dan zijn er in het verleden al campagnes geweest met banners op bijvoorbeeld bussen van De Lijn. Ook wordt dit aangegeven in folders en brochures. De Leuvense studentenkoepel LOKO probeert via sociale media om het kotlabel te promoten. Leuven is de stad die het meest omvangrijk opereert op het vlak van huisvesting, voor Gent en Antwerpen. En ik denk ook dat het nodig is, want er is wel degelijk een kwaliteitsinjectie nodig”, besluit Bernaerts.

De familie Appeltans was niet bereikbaar voor een reactie.