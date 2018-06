Student riskeert celstraf voor verkrachting 14-jarige 07 juni 2018

02u50 0 Leuven Een student riskeert achttien maanden cel voor aanranding en verkrachting van een 14-jarig meisje. Het slachtoffer had drie promille alcohol in het bloed.

Het meisje was met haar vriend op stap geweest in leven. Maar toen ze de bus wilden nemen, werden ze aangesproken door Y.H. en zijn minderjarige kompaan. Het meisje liet zich overhalen om opnieuw het centrum in te trekken, maar haar vriend haakte af.





Drank vloeide rijkelijk

Op de Oude Markt vloeide de drank rijkelijk. Op een bepaald moment zou Y.H. het meisje misbruikt hebben achter een struik, in aanwezigheid van zijn minderjarige vriend. Een passant vond het meisje wat later op het Hogeschoolplein, waarna ze naar het ziekenhuis gebracht werd.





Het Openbaar Ministerie vorderde achttien maanden cel, deels met uitstel. "Op de camerabeelden is duidelijk te zien dat er geen sprake van dwang was", aldus de verdediging, die volop voor de vrijspraak ging. "Hij dacht dat ze 16 jaar was en heeft zich laten meeslepen." Vonnis op 4 september. (KAR)