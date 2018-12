Student Repair Hub voor circulaire economie Bart Mertens

10 december 2018

19u20 0 Leuven Het ‘Green Office for KU Leuven’ huldigde zopas de Student Repair Hub in. Op die plek kunnen studenten terecht met spullen die aan herstelling toe zijn. Naast het aanbieden van materiaal en ondersteuning zullen er ook workshops rond herstel en upcycling plaatsvinden. De Student Repair Hub leent eveneens basisgereedschap uit voor kleine herstellingen op kot.

Student Repair Hub is een nieuw initiatief van het Green Office for KU Leuven, het duurzaamheidslaboratorium voor en door studenten en personeel aan de Leuvense universiteit. Hun missie is om de universiteit te verduurzamen op meerdere niveaus. Dit doen ze door verschillende evenementen, projecten en campagnes te organiseren rond actuele thema’s, waaronder ook circulaire economie.

Green Office-projectmanager circulaire economie Emilie Verbeure benadrukt het belang van dergelijke initiatieven voor studenten. “Als student heb ik vaak meegemaakt dat toestellen het te snel lieten afweten en dat ik niet over het gereedschap of de kennis beschikte om ze zelf te herstellen. Door studenten de plaats, middelen en kennis te geven om zelf te repareren en te hergebruiken, kunnen ze eigenhandig hun steentje bijdragen aan een circulaire economie.”

Maakbaar Leuven

Student Repair Hub maakt ook deel uit van Maakbaar Leuven. “Maakbaar Leuven vindt dat kapotte spullen een tweede leven verdienen”, zo stelt projectcoördinator van Maakbaar Leuven, Magda Peeters. “We maken een vuist tegen de wegwerpeconomie en toveren Leuven om in een duurzame en circulaire stad.” Ook professor Circulaire Economie aan de KU Leuven, Karel Van Acker, is blij met het initiatief. “Om het milieu zo min mogelijk te schaden, moeten we zorgzaam omgaan met grondstoffen. Dat is de kern van circulaire economie. Het is fantastisch dat ook studenten daartoe kunnen bijdragen dankzij de Student Repair Hub.”