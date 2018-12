Student-ondernemer richt zorgbedrijf op Bart Mertens

05 december 2018

18u45 0 Leuven In Leuven heeft Bryan Mayoka, student-ondernemer aan de KULeuven, zijn eigen zorgbedrijf opgericht. Via Odelia kunnen zorgbehoevenden en senioren hulpstudenten inschakelen die occasionele ondersteuning bieden. “Odelia verlicht de last die rust op de schouders van mantelzorgers”, zegt Bryan Mayoka.

Wie zegt dat de jeugd van tegenwoordig zich niets meer van ouderen aantrekt, heeft het niet altijd bij het rechte eind. Dat bewijst student Bryan Mayoka die zopas een eigen zorgbedrijf heeft opgericht onder de naam Odelia. “De bedoeling van onze dienstverlening is om mantelzorgers en zorgbehoevenden te ondersteunen bij hun taken in het alledaagse leven. Senioren die bijvoorbeeld te kampen hebben met eenzaamheid kunnen daar vanaf geholpen worden door ze gezelschap aan te bieden. Ook algemene verzorging behoort tot de mogelijkheden. Odelia verlicht de last die rust op de schouders van de mantelzorgers en is bovendien ook goed voor de gemoedsstemming van de zorgbehoevenden. Mijn onderneming is een sociale onderneming waarin elke zorgbehoevende centraal staat. Samen met mijn team streef ik ernaar om voor ieders zorgnoden een specifieke oplossing te vinden”, zegt Bryan Mayoka. De student-ondernemer vond zijn inspiratie in het gezin waarin hij opgroeide dat veel respect en liefde toonde voor ouderen in de maatschappij.