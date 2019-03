Student nachtje in cel na galabal Industria De twintiger maakte amok en stelde zich weerspannig op naar agenten Kim Aerts

03 maart 2019

18u21 0 Leuven Het galabal van de Leuvense studentenvereniging Industria is voor een student vrijdag in een nachtje cel geëindigd. De bewaking van het evenement schakelde de hulp in van de politie omdat de sfeer er grimmig werd. De twintiger keerde zich tegen de agenten en weigerde een fouille. Het parket werd op de hoogte gebracht.

Industria, de studentenvereniging van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, hield vrijdag op de campus in de Vesaliusstraat een galabal met als thema ‘Las Vegas’. Maar van die glitter en glamour bleef er in de vroege uurtjes niet veel meer over op het uitverkochte feest. Een student had, met zijn vriendengroep, andere feestvierders lastiggevallen. De bewaking probeerde tussen te komen, maar kreeg de boel niet onder controle. De politie werd erbij gehaald, maar dat werkte voor de twintiger als een rode lap op een stier. “Toen de politie ter plaatse kwam, keerde de twintiger zich tegen hen. Hij weigerde een identiteitscontrole en fouille te ondergaan. Daarom werd hij meegenomen naar het commissariaat om een nachtje af te koelen in de cel. Een tiener die niet akkoord was met de actie van de politie werd ook meegenomen, maar die mocht niet veel later terug beschikken. Omdat het om feiten van weerspannigheid ging, werd ook het parket ingelicht”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero die bevestigt dat er verschillende processen-verbaal werden opgesteld, waaronder voor ordeverstoring. De student zal later nog verhoord worden.

Intern onderzoek

Ook studentenvereniging Industria zal de feiten intern onderzoeken. “We zullen ook overleg plegen met Campus Groep T”, reageert praeses Corneel Peters kort. Nadat 28 studentenclubs weigerden om het doopcharter van de KU Leuven te ondertekenen, laten de studenten weer van zich horen op een niet al te fraaie manier. Maar Koen Eneman, campusvoorzitter van Groep T en vertrouwenspersoon aan de KUL wil ze niet meteen allemaal over dezelfde kam scheren. “Het zou kunnen dat het gaat om personen die niet verbonden zijn aan de universiteit. We moeten eerst nagaan wat daar precies gebeurd is en om wie het gaat. De diensten van de vicerector hebben mij gevraagd om alles na te trekken. Als ik daar klaar mee ben, zal ik dat aan hen rapporteren. Indien het om een student van de KU Leuven gaat, is het aan de vicerector om daar al dan niet gevolg aan te geven. Het is ook geen evenement dat door de universiteit wordt georganiseerd. In mijn 6,5 jaar als campusvoorzitter heb ik wel nog nooit klachten gehad na een galabal. Laat staan dat er iemand in de cel belandde.”