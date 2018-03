Student ligt stomdronken op straat 21 maart 2018

Een 18-jarige student uit Turnhout heeft maandagnacht zijn roes uitgeslapen in een politiecel. De tiener werd omstreeks 4 uur stomdronken aangetroffen in de Tiensestraat door een politiepatrouille. Voor zijn eigen veiligheid werd hij te slapen gelegd in een politiecel. Hij zal een proces-verbaal voor openbare dronkenschap in de bus krijgen. (KAR)