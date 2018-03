Student betrapt met valse identiteitskaart 29 maart 2018

Twee studenten uit Berlaar hebben maandagnacht in een fakbar in de Tiensestraat in Leuven met een flessenopener de geldlade van een tafelvoetbalspel proberen open te wrikken. De tieners werden al snel opgemerkt en de tapper haalde de politie erbij. Die vond bij de 19-jarige vier balletjes afkomstig van het spel. Bij de 18-jarige werd een valse identiteitskaart aangetroffen waarop de geboortedatum werd aangepast. Naar eigen zeggen gebruikte de tiener het paspoort om in buitenlandse dancings binnen te geraken. Hij bleek dronken en moest zijn roes uitslapen in de cel. Tegen beiden werd een proces-verbaal opgesteld. Voor de jongste is dat naast diefstal ook een pv voor openbare dronkenschap en vervalsen van documenten. (KAR)