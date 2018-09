Stroom van start met 100 leerlingen NIEUWE EN VERNIEUWENDE EERSTEGRAADSSCHOOL VERHUIST LATER NAAR VAARTKOM BART MERTENS

04 september 2018

02u33 0 Leuven Voor een honderdtal eerstejaars was het gisteren een bijzondere dag want zij zijn de allereerste leerlingen in de nieuwe eerstegraadsschool Stroom. Met een vernieuwende aanpak gaat KSLeuven van start in het voormalig klooster van de Zusters van Liefde op het Sint-Jacobsplein.

Het Leuvense onderwijs staat al jaren onder druk en heeft nood aan extra capaciteit. Met een digitaal aanmeldingssysteem werd al komaf gemaakt met kamperende ouders voor inschrijvingsdagen maar dat verandert uiteraard niets aan de populariteit van Leuvense scholen tot ver buiten de stadsgrenzen. Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a) blijft aandringen bij de hogere overheid op meer investeringen maar is blij dat er met de opening van eerstegraadsschool Stroom toch al een mooie stap is gezet om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Een honderdtal leerlingen begon gisteren aan hun eerste schooldag en dat was best bijzonder want de vernieuwende school moet noodgedwongen van start gaan in oude gebouwen.





"Stroom is de nieuwe school van KSLeuven", vertelt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani die gisteren het lintje ging doorknippen. "De eerstejaars gaan van start in het voormalig klooster van de Zusters van Liefde op het Sint-Jacobsplein. Later verhuist de school naar een nieuwbouw aan de Vaartkom maar dat project is nog niet klaar. Het is allemaal zeer snel gegaan voor eerstegraadsschool Stroom. De school zit bijgevolg voorlopig in een oud gebouw maar biedt wel vernieuwend onderwijs aan."





Brede oriëntering

Directeur Willem Schoors bevestigt de bijzondere aanpak. "Stroom focust op een brede oriëntering. Het is een school waar doorstroming van het lager naar het secundair onderwijs en van de eerste graad naar de bovenbouw vlot kan. En het is vooral een school die onder stroom staat...waar leerlingen energie en prikkels krijgen om hun eigen weg te zoeken en te vinden.Het aantal klassikale lesuren Nederlands, Frans en wiskunde werd flink verlaagd. In de plaats komen er flex-uren in de vorm van drie halve dagen per week waarin leerlingen op eigen tempo de leerstof van die vakken verwerken. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om hun pakket tijdens de flex-uren uit te breiden met Latijn of keuzeprojecten. Stroom doorbreekt eveneens de grenzen van de traditionele vakken.





Zo smelten muziek, plastische opvoeding en expressie samen tot een halve dag artistieke vorming. Onze school heeft ook gezocht naar een evaluatiesysteem waarin de evolutie van een leerling zo goed mogelijk in beeld wordt gebracht. Dat doen we niet met traditionele proefwerken of rapporten met punten maar met evaluaties doorheen het jaar die leiden tot een rapport met een duidelijk beeld van de groeimogelijkheden van de leerling."