Strooiweide voor huisdieren 23 juni 2018

Sabine Bovend'aerde van Open Vld stelt voor om een urnenveld en strooiweide voor huisdieren aan te leggen in Leuven. Het gemeenteraadslid verwijst naar gelijkaardige initiatieven in Hasselt en Oostende. "Eén op vier gezinnen heeft minstens één huisdier. Voor alleenstaande en oudere mensen zijn hun huisdieren vaak een grote houvast in het leven. Je huisdier verliezen, doet pijn. Een mooie laatste rustplaats kan een beetje troost brengen. Zo heb je altijd een plaatsje om even dichtbij je lieveling te zijn." Leuven heeft momenteel geen begraafplaats noch een crematorium voor dieren. "Hasselt en Oostende hebben wel een strooiweide voor huisdieren voorzien en ook andere kleinere gemeenten hebben al gelijkaardige initiatieven genomen. Een officieel dierenkerkhof voorkomt ook dat mensen hun dieren in de tuin begraven." (BMK)