Strooiwagens rijden al om 7 uur uit Stad Leuven is voorbereid op sneeuw Bart Mertens

21 januari 2019

21u45 0 Leuven De stad Leuven gaat morgenvroeg de strijd aan met de verwachte sneeuwval. Al vanaf 7 uur ’s ochtends rijden de strooiwagens uit. “De sneeuw wordt tegen 11 uur in Leuven verwacht maar we zijn voorbereid”, zegt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen).

Koning Winter is eindelijk in het land. Na enkele koude dagen is er nu ook sneeuw op komst en dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor de toestand van de wegen in en rond Leuven. Het nieuwe stadsbestuur laat evenwel niets aan het toeval over en stuurt al van ’s ochtends vroeg strooiwagens de baan op.

11 uur

“De strooiwagens van de stad Leuven zullen vanaf 7 uur ‘s ochtends preventief strooien om de wegen en fietspaden sneeuwvrij te houden”, zegt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). “Volgens de laatste berichten wordt de sneeuwval in Leuven verwacht omstreeks 11 uur. Indien het alsnog vroeger zou beginnen sneeuwen volgens de voorspellingen zullen ook onze strooiwagens vroeger uitrijden om het verkeer veilig te laten verlopen op de Leuvense wegen. We zijn op alles voorbereid en hebben voldoende strooizout in voorraad.”