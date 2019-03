Striptekenaar Michaël Olbrechts stelt ‘Het Reigersnest’ voor Bart Mertens

31 maart 2019

13u45 0 Leuven Striptekenaar Michaël Olbrechts stelt vandaag in Bar Berlijn in Kessel-Lo zijn strip ‘Het Reigersnest’ voor. “De strip gaat over burn out en pesten op het werk”, aldus de striptekenaar die in zee ging met uitgeverij Oogachtend.

Stripfanaten verzamelden zaterdag in het historische stadhuis in Leuven voor een signeersessie van enkele Leuvense striptekenaars. Onder hen ook Michaël Olbrechts uit Kessel-Lo die met zijn afstudeerproject ‘De allerlaatste tijger’ in zijn eigen familiegeschiedenis in Nederlands-indië dook. Dat debuut bleef niet onopgemerkt en al snel volgde ook ‘Vierenveertig na Ronny’. Ondertussen zit Olbrechts al aan zijn derde novel en die stelt hij vandaag voor in Bar Berlijn in Kessel-Lo. In ‘Het Reigersnest’ –uitgegeven bij Oogachtend- behandelt Michaël Olbrechts moeilijke thema’s zoals burn out en pesten op het werk. “In ‘Het Reigersnest’ wordt de ietwat onbeholpen Arend na een incident op kantoor tijdelijk op non actief gezet. Een verblijf bij familie in het groen moet de nodige rust brengen. Hij ontmoet er Anton, die in zijn eentje een enorm landgoed onderhoudt en raakt gemotiveerd om zijn leven weer in handen te nemen. Maar kan hij zichzelf zomaar opnieuw uitvinden?”, aldus de getalenteerde striptekenaar.

Meer info: www.oogachtend.be en www.michaelolbrechts.be