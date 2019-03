Straffe cijfers: Jobfair ingenieurs breekt alle records Bart Mertens

12u00 0 Leuven VTK, de faculteitskring van studenten burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, heeft alle records gebroken met de jaarlijkse Jobfair in de Brabanthal. Meer dan 150 bedrijven tekenden present en meer dan 2.400 brachten een bezoek aan de jobbeurs.

Studenten burgerlijk ingenieur konden terecht op de VTK Jobfair in de Brabanthal voor de zoektocht naar hun eerste job. Met meer dan 150 aanwezige bedrijven en meer dan 2.400 bezoekers en bedrijfsvertegenwoordigers was het een recordeditie. “Met meer dan 70 bedrijven op de wachtlijst werd nogmaals aangetoond dat ingenieurs zeer gegeerd zijn”, zegt Daphne Certyn, groepscoördinator van VTK Bedrijvenrelaties. “We hebben veel positieve reacties gekregen van studenten en bedrijven. Jaar na jaar blijven we dankzij onze groei de grootste jobbeurs voor ingenieursstudenten in de Benelux.”

Promotiecampagne

Om voldoende bezoekende studenten en jong-afgestudeerden naar de Jobfair te lokken, wordt elk jaar een grote promotiecampagne gelanceerd, zowel op sociale media als in het straatbeeld met affiches op bussen, banners en advertenties in kranten. Dit jaar schreven meer dan 1.600 studenten zich op voorhand in, alweer goed voor een aanzienlijke stijging in vergelijking met de voorbije jaren. Overigens zakken niet enkel burgerlijk ingenieurs maar ook heel wat industriële, bio- en handelsingenieurs af naar de Brabanthal. “Dankzij het succes van de voorbije jaren vonden trouwens ook studenten uit Antwerpen, Gent en Brussel hun weg naar Leuven om hun carrière te lanceren”, besluit Daphne Certyn.

Meer informatie: jobfair.vtk.be