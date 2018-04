Straatboef (21) uit bed gelicht om jarenlange celstraf uit te zitten 12 april 2018

02u38 0 Leuven De 21-jarige Merxwes K. is niet langer op de vlucht voor het gerecht. De twintiger werd dinsdagochtend vroeg thuis in Boutersem uit zijn bed gelicht door het FAST-opsporingsteam van de politie. De man zou al een celstraf van ruim elf jaar hebben openstaan.

Officieel had Merxwes K. geen adres meer, maar speurders konden hem dinsdag bij het krieken van de dag gewoon in zijn voormalige woonst aantreffen. De Leuvense veelpleger had nog een gevangenisstraf van 11 jaar en 7 maanden openstaan voor een resem veroordelingen. Meestal daagde hij niet op tijdens zijn proces. Het merendeel van zijn straf verzamelde hij in de correctionele rechtbank, waar hij onder meer veroordeeld werd voor slagen, wapenbezit, doping en diefstallen met braak. Zo brak hij met kompanen in in een fitnesscenter in Heverlee, gokkantoor Ladbrokes in de Diestsestraat en ging hij aan de haal met een kluis bij brasserie St. Jean in Oud-Heverlee. Voor die inbraken kreeg hij twee keer een jaar cel.





Geen onbesproken blad

De twintiger speelde graag kat-en-muisspelletjes met de politie. Zo parkeerde hij zijn snelle wagen al eens op het voetpad in de Bondgenotenlaan of kwam hij tussen op een elektrische step bij een politiecontrole. De step belandde toen 'per ongeluk' op het been van de agent. Ook in de politierechtbank was de jongeman geen onbesproken blad. Zo werd hij tienmaal betrapt in het verkeer terwijl hij geen rijbewijs kon voorleggen. Recent werd hij in al die dossiers tezamen veroordeeld tot 22 maanden cel en een rijverbod van vijf jaar en acht maanden. De boete van 25.620 euro was toen voor 18.570 euro effectief. Advocaat Anthony Mallego, die K. recent onder de arm nam, zal zijn cliënt vandaag in de gevangenis bezoeken. "Momenteel heb ik nog geen zicht op de situatie, maar dat zal ik verder met mijn cliënt bespreken. Het gaat om redelijk wat veroordelingen, waaronder enkele zaken met verzet of zaken waar verstek werd gelaten", aldus de raadsman. (KAR)