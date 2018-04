Straat afgesloten nadat brokstukken van E314 op rijbaan belanden 14 april 2018

In de Brandenstraat in Wilsele vielen er vrijdag rond de middag enkele kleine brokstukken op de grond, afkomstig van de brug op de E314. De Leuvense politie en de brandweer kwamen ter plaatse en sloten voor alle veiligheid te garanderen een deel van de straat tijdelijk af voor alle verkeer.





De brandweer veegde de brokstukken aan de kant met een bezem terwijl de politie een oogje in het zeil hield. Sinds enkele dagen wordt er gewerkt aan het viaduct van de E314 in Wilsele. Door een klein gat aan een buis in de brug vielen er enkele stenen op straat. (ADPW)