STORMWEER: politie ontving vijftigtal meldingen van schade ADPW

11 maart 2019

De politie kreeg zondag een vijftigtal meldingen binnen van stormschade. Er moesten vooral weggewaaide panelen en dakpannen van de rijbaan en de voetpaden verwijderd worden, omdat het verkeer hierdoor gehinderd werd. Hier en daar lag ook een omgewaaide boom op de weg. Rondvliegende voorwerpen lieten ook enkele inbraakalarmen afgaan en in de Slachthuislaan was de straatverlichting tijdelijk buiten werking door een stroompanne. Op de Aarschotsesteenweg in Wilsele ging een lantaarnpaal tegen de vlakte.