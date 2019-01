Stoppen werknemer AB InBev slaan door: man boort vorkheftruck in kantoorruimte na vermoedelijke pesterijen ADPW

24 januari 2019

17u28 3 Leuven De 50-jarige man uit Tielt-Winge die gisteren met zijn heftruck door een kantoorruimte van AB InBev in Leuven reed, is in verdenking gesteld voor poging doodslag, meldt het Leuvense parket. Hij is vrij onder voorwaarden. De feiten zouden gebeurd zijn omdat de man gepest werd op het werk.

Het incident vond gisteren rond 11.00 uur plaats in een magazijn van één van de brouwerijen van AB Inbev in Leuven. “De stoppen van de man zijn doorgeslagen, waarna hij opzettelijk met zijn heftruck door de ruiten van het kantoor van zijn oversten reed”, klinkt het bij een bron binnen AB Inbev, die alles vanop de eerste rij zag gebeuren. Er vielen geen gewonden.

De Leuvense politie kwam ter plaatse en pakte de vijftiger op. De man werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Er werd gerechtelijk onderzoek gevorderd wegens poging tot doodslag”, laat Sarah Callewaert van het Leuvense parket weten. De man is vrijgelaten onder voorwaarden.



“We zijn zeer geschrokken door dit incident”, zegt Laure Stuyck, woordvoerster van AB Inbev. “De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers is voor ons een prioriteit. Gelukkig zijn er geen gewonden.”

Pesterijen?

Volgens de persoon die de feiten zag gebeuren, zijn er de laatste tijd heel wat gevallen van pestgedrag en machtsmisbruik bij AB Inbev. “Maar net zoals bij andere klachten worden deze gewoon in de doofpot gestoken en wordt het management achteraf wat door elkaar geschud.” Het Leuvense parket wenst voorlopig geen uitspraken te doen over het mogelijke motief van de man.

“De politie onderzoekt de zaak”, klinkt het bij AB Inbev. “Als het effectief om pesten op het werk gaat, is er een dienst die die mensen begeleidt. Onze EAP, voluit Employee Assistance Program, zorgt ervoor dat mensen die met pestgedrag in aanraking komen, op een juiste manier begeleid worden.”

Belangrijke stijging

Bijna 30% van de Belgische werknemers wordt vandaag geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk. Vooral pesterijen kennen op twee jaar tijd een belangrijke stijging met 35%. Dit blijkt uit cijfers van 2016 van HR-dienstverlener Securex bij 1.754 werknemers. Meestal duiden werknemers hun leidinggevende aan als dader van pesterijen, discriminatie of ongewenst seksueel gedrag. De gevolgen zijn niet min: werknemers die zich slachtoffer voelen, hebben meer kans om langer en vaker afwezig te zijn, verlaten gemakkelijker hun bedrijf en voelen zich minder in staat om tot de recent verhoogde pensioenleeftijd te werken.

14% van de werknemers voelt zich slachtoffer van pestgedrag. In 64% van de gevallen wordt de leidinggevende als pester aangeduid, in 30% is dat een collega, in 19% een groep collega’s en in 36% een externe persoon. Jongeren onder de 30 jaar voelen zich minder gepest dan oudere werknemers (8 vs 15%). Pesterijen vinden meer plaats in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen (19 en 18% vs 12%).

Vooral leidinggevende

“Dat werknemers vooral hun leidinggevende als dader aanduiden, heeft in vele gevallen te maken met de gezagsrelatie. Werknemers doen dit dan vaak uit onmacht of om te willen bewijzen dat de werkgever al lange tijd weet heeft van de situatie, maar er niets aan doet. Het feit dat er niets gebeurt, is vaak geen gevolg van onwil of kwaad opzet, maar eerder van een gebrek aan vaardigheden, tools en inzicht om het conflict op te lossen”, zegt Eva Praet, senior consultant Health & Safety bij Securex.

“Het stijgend aantal gevallen van pesterijen en agressie waar werknemers over getuigen, is onder meer het gevolg van de toenemende werkdruk en stress. Daarbij mag de impact van recente tendensen zoals thuiswerk en het steeds intensiever gebruik van smartphones en sociale media ook niet worden onderschat. Werknemers spreken minder met elkaar, lossen hun conflicten moeilijker op en zitten te weinig samen ‘just for fun’”, zo stelt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.