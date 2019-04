Stomdronken student braakt driemaal in politiecombi ADPW

Een 24-jarige student uit Ledegem werd dinsdagnacht even na 2 uur in stomdronken toestand liggend op de grond in de Naamsestraat aangetroffen. Met heel wat moeite kon de man, die stomdronken bleek te zijn, wakker worden gemaakt. Hij werd met de politiecombi overgebracht naar het commissariaat. Onderweg daar naartoe braakte hij tot driemaal toe in de combi. De man werd opgesloten in de politiecel waar hij zijn roes mocht uitslapen. De reinigingskosten voor de combi zullen binnen enkele dagen naar hem worden opgestuurd.