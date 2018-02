Stoet der Togati trekt door de stad 03 februari 2018

03u00 0 Leuven De KU Leuven vierde gisteren haar Patroonsfeest. Uiteraard sprong in het stadsbeeld vooral de Stoet der Togati in het oog die naar de Sint-Pieterskerk trok voor een viering.

Rector Luc Sels en de vele professoren hulden zich zoals de traditie het wil in hun mooiste toga voor de stoet. Traditioneel bekroont de Leuvense universiteit tijdens het Patroonsfeest ook een aantal personen die een verschil hebben gemaakt op wetenschappelijk, maatschappelijk of cultureel vlak. Dit jaar werd er onder meer een eredoctoraat uitgereikt aan journalist Martin Wolf. Ook zuster Rosemary Nyirumbe, oprichter en bezieler van Sewing Hope, kreeg een eredoctoraat. Tot slot vielen professor Alim Louis Benabid en professor Thomas Ebbesen in de prijzen. Zij zijn respectievelijk gespecialiseerd in neurochirurgie en nanowetenschappen. Er is overigens nog nieuws te melden over de KU Leuven want professor Jan Tytgat , de bekendste toxicoloog van Vlaanderen, sluit niet uit dat hij zich kandidaat stelt voor de volgende rectorverkiezing. Tytgat is in de KU Leuven geen onbesproken figuur in die zin dat sommige wetenschappers vinden dat hij te veel aandacht opeist in de media. Tytgat veegt die kritiek echter van de tafel. (BMK)