Stiltecirkel voor Palestijnen op Martelarenplein 16 mei 2018

Op het Martelarenplein in Leuven verzamelde gisteren een groep mensen om aandacht te vragen voor de bescherming van de Palestijnen zoals voorzien in het internationaal recht. De actievoerders deden dat naar aanleiding van de zogenaamde 'Nakba' of catastrofe op 14 mei 1948. "Die dag werd de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen en begon de verdrijving van het Palestijnse volk. Tot op vandaag hebben nog heel wat Palestijnse vluchtelingen de sleutel van de huizen waaruit ze zijn verdreven. In Leuven vormen we een Stiltecirkel en tonen we de namen van de bezette dorpen. Stilte gedragen door velen, als sterk solidair signaal voor de internationale gemeenschap", zegt Ria Verjauw. (BMK)