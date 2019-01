Stijn Meuris steekt ‘TIRADE 3’ af in Het Depot Bart Mertens

07 januari 2019

12u30 0 Leuven Stijn Meuris staat op 24 januari op het podium in Het Depot in Leuven met zijn solovoorstelling ‘TIRADE 3’. Naar eigen zeggen steekt Meuris nog een tandje bij in vergelijking met de vorige shows.

Na een volledig uitverkochte eerste TIRADE-tour en een tweede reeks met nog meer shows, uitverkochte zalen en een vertoning op Canvas is Stijn Meuris helemaal terug met ‘TIRADE 3’. Leuven ontbreekt niet op zijn lijstje. Net zoals de voorbije jaren strijkt Meuris neer in concertzaal Het Depot op het Martelarenplein in Leuven. Wat te verwachten? In de eerste plaats de geseling van een aantal politieke katten en wel aan alle kanten van het kleurenspectrum. Meuris steekt naar eigen zeggen nog een tandje bij voor ‘TIRADE 3’.

Verkiezingsjaar

“Ondanks alles kan er nog geweldig gelachen worden met iets dat zo humor- en uitzichtloos is als het huidige beleid. Na een turbulent en beschamend geacteerd verkiezingsjaar moet de druk van de ketel: WHAT THE FUCK! was dat allemaal?”, klinkt het. En dat 90 minuten lang op 24 januari in Het Depot in Leuven waar Stijn Meuris de voorbije jaren steeds op volle zalen kon rekenen. Tijdig je tickets (16 euro/19 euro) bestellen is dus de boodschap. Meer info: www.hetdepot.be