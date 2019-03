STEM-universiteit dompelt tieners onder in wetenschap en technologie Bart Mertens

09 maart 2019

15u00 0 Leuven Vele tientallen tieners palmden zaterdag campus Arenberg van de KU Leuven in tijdens initiatief STEM-universiteit.. De scholieren tussen 12 en 15 jaar oud kwamen een reeks colleges en workshops volgen waarin wetenschap en techniek centraal staat bij gerenommeerde professoren.

De KU Leuven draait overuren want net zoals vorig weekend opende de Leuvense Alma Mater zaterdag haar deuren voor tieners uit het hele land. Vele tientallen scholieren lieten de kans niet liggen om een dagje les te gaan volgen bij bekende professoren die de jeugd warm wil maken voor exacte wetenschappen en techniek op hoog niveau. “Tijdens workshops kregen de jongeren ook de kans om zelf de handen uit de mouwen steken. Ze leren bijvoorbeeld hoe een drone te besturen, ontwikkelen zelf een hartslagmeter of bouwen eigenhandig een mini-hovercraft. Zo maken de tieners op een actieve manier kennis met de talloze mogelijkheden van wetenschap en technologie”, klinkt het bij de KU Leuven die na alle inspanningen van de voorbije jaren toch een verhoogde interesse in exacte wetenschappen kan vaststellen.

Meer info: www.kuleuven.be/stemuniversiteit/