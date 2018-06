Stekelbaars, Campus Toneel en Tine Wijnants zijn toneellaureaten 28 juni 2018

Op de uitreiking van de Leuvense Toneelprijzen werden recent drie prijzen uitgereikt: de Kleine Prinsprijs voor beste jongerentheater, de Euripidesprijs voor beste volwassenenproductie en het Fiere Margrietjuweel voor beste acteur. De drie laureaten voor 2018 zijn respectievelijk Kindertheater Stekelbaars met 'Frankenstein of het geheim van Smrtnwsk', CampusToneel met 'Boeren Sterven' en Tine Wijnants van KT De Dijlezonen voor haar rol in 'Scènes uit een huwelijk'. Het theaterleven in Leuven floreert al decennia lang. In totaal staat de teller nu op maar liefst 30 erkende toneelgezelschappen. De jury heeft dan ook een goed gevuld seizoen achter de rug, met bezoeken aan 31 producties, waarvan 6 jongerenvoorstellingen. Eerste winnaar van de avond was Kindertheater Stekelbaars. Hun productie 'Frankenstein of het geheim van Smrtnwsk' werd bekroond met de Kleine Prinsprijs voor de beste jeugdtheaterproductie. Deze erkenning is goed voor een geldbedrag van 500 euro. De beste volwassenenproductie was het afgelopen seizoen 'Boeren Sterven' van CampusToneel, bewerkt en geregisseerd door Yentl Gijbels. Zij ontvingen de Euripidesprijs en een bedrag van 1.000 euro uit handen van schepen Vandevoort. (ADPW)