Stefan Boonen schrijft 100ste boek 'KAMP BRAVO' DERDE IN REEKS MET MELVIN BART MERTENS

22 augustus 2018

02u28 0 Leuven De bekende Leuvense jeugdauteur Stefan Boonen heeft de kaap van 100 boeken gerond. Zopas verscheen 'Kamp Bravo', het derde boek van Boonen in samenwerking met Melvin nadat eerder 'Hier waakt oma' en 'Mammoet' al verschenen.

De naam Stefan Boonen is al vele jaren een begrip in de wondere wereld van kinder- en jeugdboeken. Nochtans leek Boonen niet voorbestemd om schrijver te worden en zelf had hij nooit durven dromen dat een internationale carrière als jeugdauteur tot de mogelijkheden behoorde. Niet verwonderlijk als je weet dat Stefan Boonen in zijn jeugd koos voor een opleiding houtbewerking en daarna in de bijzondere jeugdzorg terecht kwam als opvoeder. Toch ruilde Stefan Boonen eind jaren negentig zijn financiële zekerheid op een dag zomaar in voor een bestaan als schrijver. Hij heeft er geen moment spijt van gehad want ondertussen heeft Boonen al honderd jeugdboeken op zijn schrijverspalmares staan. Rijk is hij er naar eigen zeggen nooit van geworden maar de vele bekroningen, bewerkingen voor theaterstukken en vertalingen van Japen tot de Verenigde Staten zijn een rijkdom die geen geld ter wereld kan vervangen.





"Van de ene dag op de andere ruilde ik jobzekerheid in voor een onzeker bestaan", vertelt Stefan Boonen. "Ik had er geen idee van of ik wel een uitgever zou vinden voor mijn verhalen. Gelukkig volgde één jaar later -in 2000- de eerst boekvoorstelling. Ondertussen zit ik aan honderd verhalen", vertelt Stefan Boonen die zopas 'Kamp Bravo' uitbracht in een samenwerking met Melvin, niet toevallig een verhaal met welgeteld honderd pagina's. Voor het gelegenheidsduo is het al het derde boek na de bekroonde succesverhalen 'Hier waakt oma' en 'Mammoet'. In 'Kamp Bravo' gaan Melvin en Boonen dieper in op durven falen, zelfvertrouwen en vriendschap. "Onder alle verbeelding zit er een ernstige boodschap: je staat als mens niet vast en je kan pas iets leren als je durft te oefenen en durft te vallen", vertelt Stefan Boonen.





Fouten durven maken

"In 'Kamp Bravo' ontdekt hoofdpersonage Theo veel over zichzelf en zijn omgeving. Niemand vindt het bijvoorbeeld erg dat hij een fout maakt of dat hij die diepe duik nog een keer probeert... en het gaat almaar beter. Eigenlijk gaat het verhaal over fouten durven maken en van je omgeving de kans krijgen om terug op te staan nadat je bent gevallen. Fouten maken, is een zegen voor het leerproces. Het is trouwens wetenschappelijk bewezen dat je hersenen opvallend meer verbindingen maken als je een fout maakt en daarom is 'Kamp Bravo' ook verbonden met project 'Mind, set, grow!'. Dat educatieve pakket werd ontwikkeld door hogeschool UCLL en leert kinderen geloven in hun eigen groeimogelijkheden. Iets niet kunnen moeten we eerder zien als iets nog niet kunnen, dat is de boodschap."





Meer info: www.stefanboonen.be en www.mistermelvin.com