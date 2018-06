Steeds minder woninginbraken 02 juni 2018

02u39 0

Het aantal woninginbraken in de provincie Vlaams-Brabant is aan een daling bezig. Daar waar er in 2013 nog 8644 woninginbraken werden vastgesteld, waren dit in 2017 nog 5173, een daling van meer dan 1300 eenheden ten opzicht van 2016.





De ratio van de 'inbraken met buit' is min of meer gelijk gebleven, namelijk zo'n 62,5%. Het aantal inbraken in handelszaken steeg lichtjes: van 870 in 2016 naar 966 vorig jaar. Het aantal voertuigdiefstallen bleef met 819 gevallen min of meer intact, terwijl het aantal diefstallen uit voertuigen dan weer daalde: van 3211 naar 2925.





(ADPW)