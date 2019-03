Steeds meer (jong)volwassenen met autisme op zoek naar pauzeknop ADPW

13 maart 2019

19u20 0

In het provinciehuis in Leuven vond woensdag een infobeurs voor autisme plaats. “Het ondersteuningsaanbod voor (jong)volwassenen met autisme is in onze regio behoorlijk groot, maar niet altijd even bekend. Aan de hand van verschillende informatiestanden, lezingen en workshops kreeg de bezoeker een overzicht van de mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme (en hun persoonlijk netwerk) in onze regio”, vertellen initiatiefnemers Ellen Denon en Anne Van Suijdam.

De infobeurs voor autisme is een initiatief van twee Leuvense vzw’s die mensen met een beperking begeleiden: vzw Hejmen en Begeleid Wonen Leuven vzw. “Op de voorbije edities van de beurs mochten we meer dan 500 bezoekers ontvangen en ook dit jaar zal er een grote opkomst zijn. De workshops Mindfulness en Stressmanagement waren heel snel volzet. En ook op onze facebookpagina merken we erg veel interesse, ondanks het feit dat een beurs voor veel prikkels zorgt. Er is dus duidelijk nood aan concrete, overzichtelijke informatie voor volwassenen met autisme”, aldus de organisatoren.