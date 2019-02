Steeds meer inwoners in arrondissement Leuven ADPW

08 februari 2019

17u43 5

Het arrondissement Leuven telde begin 2019 508.397 inwoners. Leuven zelf tikte begin dit jaar af op 101.488 inwoners, daar waar dat er in 2014 nog 97.996 waren. Een opmerkelijke stijging, die in quasi de hele regio gevolgd wordt. In 2014 woonden het er in het arrondissement Leuven nog 494.189 mensen. Ook gemeentes zoals Aarschot, Diest, Herent, Scherpenheuvel-Zichem, Kortenberg en Tienen kennen een gestage groei wat betreft de bevolkingscijfers. De laagst bevolkte gemeente van de regio blijft Glabbeek. In tegenstelling tot ongeveer alle andere gemeentes is het inwonersaantal van de gemeente gedaald. In 2014 woonden er nog 5.296 mensen in Glabbeek. Begin dit jaar ging het om 5.271 mensen. Op vijf jaar tijd zijn er dus 25 mensen uit Glabbeek weggetrokken, of zijn er meer mensen gestorven dan er geboren zijn. Over de achtergrond van de cijfers heerst er onduidelijk. “Er komen veel studenten in Leuven wonen. En de regio rond Leuven heeft de laatste tijd wel wat aantrek bij Brusselaars”, weet Luuk Boelens, hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de universiteit van Gent.

