Steakfeest Tabor Heverlee 02u37 0

Voetbalvereniging F.C. Tabor Heverlee houdt dit weekend haar 'groot steakfeest'. Dat gaat door in zaal 't Celestijntje in de Celestijnenlaan nummer 19 in Heverlee. Op het menu staan soep, steak (provençaal, peperroom of natuur), koninginnehapje of scampi's. Voor de kinderen is er een apart menu voorzien. Het steakfeest vindt zaterdag plaats van 17 tot 23 uur en zondag van 11 tot 16 uur. (ADPW)