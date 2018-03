Status quo aantal verkeersdoden Vlaams-Brabant 07 maart 2018

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute waren er 31 verkeersdoden in Vlaams-Brabant in 2017. Dat zijn er exact evenveel als vorig jaar en dat is het laagste aantal dat ooit genoteerd werd. Voor heel België waren er 3% minder verkeersdoden. Het aantal letselongevallen daalde in Vlaams-Brabant met ongeveer 9%. In Vlaanderen is er enkel in Antwerpen een stijging van het aantal doden ter plaatse (van 50 naar 67 doden). In Vlaams-Brabant is er dus een status quo en in de andere provincies is er een daling. Het aantal letselongevallen daalt wel overal, in Limburg is die daling het sterkst (-12%). Het aantal doden is nauwelijks veranderd in Wallonië, van 245 naar 246 (+0,4%). Dat aantal stagneert sinds 2014. In Brussel is het gestegen van 9 naar 15. De situatie is het gunstigst in Vlaanderen. Het aantal doden ter plaatse is er fors gedaald (-10%), van 246 naar 222. Het aantal doden 30 dagen wordt op 290 geschat. De doelstelling tegen 2020 is om naar maximaal 200 verkeersdoden te gaan. In alle regio's is er wel een daling vastgesteld van het aantal letselongevallen (Wallonië -3%, Brussel -1% en Vlaanderen -7%). Het aantal ongevallen in België daalt voor elk type weggebruiker, behalve voor de vrachtwagens (+3%). De stijging is meer uitgesproken in Wallonië (+6%) dan in Vlaanderen (+2%). De grootste daling werd bij de bromfietsen vastgesteld (-13%). Nooit eerder waren er minder ongevallen met een voetganger, een gemotoriseerde tweewieler, een auto of een bestelwagen. Hoewel er nooit eerder minder bromfietsongevallen waren, is het aantal doden in deze categorie wel gestegen van 10 naar 17. (ADPW)