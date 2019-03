Stationsgebouw even ontruimd na gasgeur ADPW

14 maart 2019

13u45

Het stationsgebouw van Leuven is donderdagmiddag even ontruimd geweest nadat er een gasgeur werd waargenomen aan de loketten van het station. De loketten werden gesloten en het gebouw werd ontruimd. De brandweer kwam ter plaatse en stelde vast dat het om vals alarm ging. Ondertussen is het stationsgebouw terug open gesteld.