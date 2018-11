Starterslabo bestaat 10 jaar in Vlaams-Brabant Bart Mertens

15 november 2018

12u00 0 Leuven Op dinsdag 20 november viert Starterslabo Vlaams-Brabant haar 10-jarig bestaan in het Provinciehuis van Leuven. “Starterslabo biedt mensen een veilige omgeving aan waarin ze hun ondernemersidee kunnen uittesten en de haalbaarheid ervan kunnen onderzoeken”, zegt Karine De Baets, coördinator-coach van Starterslabo Vlaams-Brabant.

Starterslabo begeleidt mensen die hun ondernemersdroom willen realiseren en daarin ondersteuning zoeken door middel van coaching, training en aandacht voor persoonlijke groei. Speciale aandacht gaat naar niet-werkende werkzoekenden en naar mensen die een afstand tot ondernemerschap ervaren. Die aanpak is al tien jaar een succes en dat wordt op dinsdag 20 november gevierd in het Provinciehuis in Leuven.

Starterslabo biedt een veilig kader met behoud van werkloosheidssteun Karine De Baets, coördinator-coach

Karine De Baets, coördinator-coach van Starterslabo Vlaams-Brabant: “Het unieke systeem van het Labo!-traject biedt mensen een gestructureerd en veilig kader aan, met behoud van werkloosheidssteun tijdens het traject van maximaal 18 maanden waarin ze hun project kunnen uitwerken en uittesten in de markt”, klinkt het. “Op het einde van het traject heeft de kandidaat-ondernemer zicht op de haalbaarheid om een eigen volwaardig inkomen te verdienen uit een economisch duurzame en zelfstandige activiteit. Uit een onderzoek van UCLL in opdracht van Starterslabo vorig jaar bleek dat 63% van de ondervraagde kandidaat-ondernemers de stap naar zelfstandig-ondernemerschap zonder de hulp van Starterslabo niet zou gezet hebben.”

Innovatieve kennisregio

Ook bij de provincie Vlaams-Brabant is men trots op de resultaten van het Starterslabo. “Starterslabo vormt een veilige brug tussen werkloosheid en zelfstandig ondernemerschap”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Economie. ‘‘Met onze steun aan dit initiatief willen we het ondernemerschap, de economische activiteit en de welvaart in onze innovatieve kennisregio verder stimuleren en versterken.”