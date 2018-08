Startersbegeleiding voor handel 04 augustus 2018

02u44 0 Leuven CD&V Leuven pleit voor een buurtgerichte aanpak om de handel leefbaar te houden in Leuven en vooral in de deelgemeenten.

Onder meer kandidate Karen Vanderstappen, nummer 7 op de lijst, wil zich actief inzetten voor de lokale handel. Ook Els Van Hoof wil extra inspanningen doen en stelt dat een starterspremie -een voorstel van Groen- onvoldoende is voor een leefbare handel.





"De bakker in Egenhoven werd onlangs ijvoorbeeld bovergenomen en een nieuwe type zaak zal hopelijk binnenkort de deuren openen", klinkt het.





"Er is meer nodig dan een eenmalige premie om ervoor te zorgen dat er voldoende bakkers, winkels, cafés en slagers hun deuren open kunnen houden. Dit kan door startersbegeleiding gedurende drie jaar, dat is veel duurzamer dan een starterspremie. We moeten zorgen voor een goede omkadering, voldoende parking, en strategische begeleiding voor handelaars."





(BMK)