Start inschrijvingen Tofsport- en jeugdkampen op 27 januari Wees er op tijd bij en registreer op voorhand Bart Mertens

23 januari 2019

16u30 0 Leuven Op zondag 27 januari om 10 uur stipt gaan de online inschrijvingen voor de ReTTeKePReT- en de Tofsportkampen van start. Wees er op tijd bij want de kampen zijn jaar na jaar op korte tijd volzet. Op voorhand registreren is verplicht.

Net als de voorbije jaren moeten ouders niet urenlang aanschuiven om hun kinderen in te schrijven. Online inschrijven kan vanaf zondag 27 januari 10 uur via een gezamenlijk online loket https://leuven.kwandoo.com/. In de krokusvakantie kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar deelnemen aan de themakampen van ReTTeKePReT. In de paas- en zomervakantie zijn er tientallen Tofsportkampen voor 3- tot 17-jarigen. Ook het aanbod van de drie speelpleinen is elk jaar populair. Geïnteresseerden kunnen nu al het volledige aanbod bekijken op leuven.be/speelpleinen-en-kampen maar moeten hun kinderen wel op voorhand registreren. Dat kan je op voorhand al doen op https://leuven.kwandoo.com/, zodat je vanaf 27 januari sneller kan inschrijven. Bij technische problemen met de registratie kan je contact opnemen met de helpdesk op 016/27.22.20. Wie in 2014, 2015, 2016 , 2017 of 2018 al online geboekt heeft, hoeft zich niet meer opnieuw te registreren.

Loket

Inschrijven aan het loket is uiteraard ook nog mogelijk maar wel pas vanaf dinsdag 29 januari aan het onthaal van de jeugddienst (Brusselsestraat 61a, Leuven). Openingsuren op dinsdag van 12 tot 16.30 uur, woensdag en vrijdag van 9 tot 16.30 uur en donderdag van 12 tot 19 uur. Vanaf woensdag 30 januari kan je inschrijven aan het Tofsportloket (Naamsestraat 3, Leuven) voor de eventuele vrije plaatsen bij de sportkampen. Openingstijden van het Tofsportloket: woensdag van 10 tot 17 uur en donderdag van 12 tot 17.30 en van 18 tot 20 uur.