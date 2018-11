Stakingspiket aan bpost-kantoor op Philipssite Bart Mertens

09 november 2018

18u30 3 Leuven De postbodes van bpost verzamelden gisteren aan het bpost-kantoor op de Philipssite. Ze organiseerden er een groot stakingspiket om hun eisen kracht bij te zetten. “De postbodes blijven hun ongenoegen uiten”, aldus Rudi Arnalsteen, gewestelijk secretaris van ACOD Vlaams-Brabant/Sector POST.

“De directie moet begrijpen dat de werkdruk niet langer houdbaar is voor de postbodes. We blijven hopen op een snelle oplossing en dan kunnen de postbodes het werk hervatten”, laat Rudi Arnalsteen, gewestelijk secretaris van ACOD Vlaams-Brabant/Sector POST optekenen. De staking bij bpost begint na enkele dagen problematisch te worden, zowel voor gezinnen als voor bedrijven.

Rouwbrieven

Bij Begrafenissen Pues uit Herent, met een afdeling in Heverlee, is het bijvoorbeeld niet evident om de rouwbrieven tijdig bij de familieleden te krijgen. “We vragen aan de families om rouwbrieven zoveel mogelijk digitaal te bezorgen. Door de staking worden er minder rouwbrieven gedrukt. Het gaat dan bijvoorbeeld om slechts 100 rouwbrieven terwijl er normaal gesproken 250 worden gedrukt. We vragen aan de familie om de brieven zelf in de brievenbussen te gaan steken. Het is niet zo dat we door de staking een beroep doen op een privéfirma.” De staking bij bpost zal wellicht nog tot maandag duren tenzij er dit weekend een klein wonder zou gebeuren.