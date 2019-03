Staking loert om de hoek in Leuven Centraal ADPW

15 maart 2019

14u43 1 Leuven De kans is groot dat er een staking in de Leuvense centrale gevangenis komt. “De directie heeft vandaag eenzijdig besloten om vleugel B te openen op zaterdag. Dit is een oorlogsverklaring”, klinkt het bij de vakbonden, die opnieuw het prangend personeelstekort aankaarten.

Aanleiding voor de dreigende taal van de vakbonden: een mailtje van de directie om dit weekend vleugel B te openen. “Er zijn nog altijd acht mensen te weinig om naar behoren te kunnen werken”, zegt Filip Dudal, secretaris van ACV Openbare Diensten Gevangenissen. “Ik vrees dat dit tot spontane stakingsacties zal leiden.”

Dudal gaat zelfs nog een stapje verder. “Ik heb het gevoel dat deze staking wordt uitgelokt door de directie. Ze weten dat de randvoorwaarden niet vervuld zijn. Wij zouden maandag of dinsdag willen samenzitten met de directie en rustig bespreken wat de mogelijkheden zijn. Vanaf zaterdag meegaan in dit verhaal is geen optie, want dan komt dat extra personeel er nooit”, meent Dudal.

Vleugel B moest normaal gezien al een tijdje in gebruik genomen worden, maar bij een controle in het najaar van 2018 werd er schimmel vastgesteld en er waren problemen met de sloten. In die periode zaten er geen gedetineerden in de vleugel. Alle mankementen zijn intussen opgelost. “Maar het gebrek aan personeel niet. Wij roepen niet op tot acties, maar als er gestaakt worden, zullen wij die acties ondersteunen”, stelt Dudal.

Tijdelijke contracten

In Leuven Centraal werken 184 mensen, terwijl er naar 192 gestreefd wordt. “De gevangenis probeert alles op te lossen met Rosettacontracten (een halfjaarlijks contract na een opleiding van acht dagen, red.), maar dat is ook geen oplossing. Het is zaak om vast personeel te vinden, maar dat is niet eenvoudig. In de gevangenis werken is niet meteen het meest sexy beroep en deze problemen rond het gevangeniswezen helpen niet”, vindt Dudal.

Bij Leuven Centraal was er niemand bereid om commentaar te geven.

De politie is alvast niet opgezet met een mogelijke staking. “Onze reguliere taken lijden hieronder. Wij moeten mensen terugroepen uit verlof, anderen kunnen dan weer niet voor andere zaken ingezet worden”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.