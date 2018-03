Staking in depot AB InBev ZONDER SNELLE DOORBRAAK KOMEN LEVERINGEN HORECA IN GEVAAR BART MERTENS

09 maart 2018

02u28 0 Leuven In de depots van AB InBev legden de werknemers gisteren het werk neer. Dat was ook het geval in Leuven. De actie was het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over de verhuizing van het depot in Hasselt naar Leuven. "Voorlopig komen de leveringen van bier niet in gevaar, maar als de actie langer zou duren dan is dat wel het geval", zegt Kris Vanautgaerden van vakbond ACV.

Aan het depot van bierbrouwer AB InBev in Leuven verscheen gisterenmorgen een stakingspiket. De 23 vaste werknemers en acht interims legden het werk neer nadat de gesprekken over een nieuwe manier van werken op niets waren uitgedraaid. "De concrete aanleiding is de verhuizing van de vier personeelsleden van het depot in Hasselt naar het depot in Leuven. We vrezen echter het einde van het regionale netwerk van depots in ons land", zegt Kris Vanautgaerden van vakbond ACV. "De activiteiten in Hasselt verhuizen naar het depot in Leuven en dat is een teken aan de wand. De kans bestaat dat de nieuwe manier van werken, waarbij ook een externe firma een deel van de activiteit overneemt, zal leiden tot een concentratie van slechts enkele depots. We vrezen dat we deze evolutie niet zullen kunnen tegenhouden maar na de tiende vergadering zonder resultaat werd er besloten om het werk neer te leggen. We zijn al een jaar aan het praten over compensaties voor de werknemers, echter zonder resultaat. De voorwaarden voor de werknemers in de depots -die instaan voor de belevering van de horeca- staan duidelijk onder druk. Dat zal wellicht gevolgen hebben voor de cafés en de restaurants. De depots blijven ook vandaag nog gesloten. ACV pleit voor omkaderingsmaatregelen en blijft bereid om verder te praten met de directie. We wachten nu de eerste reactie op onze actie af."





Impact op verplaatsing

Die reactie liet urenlang op zich wachten maar in de namiddag kwam er dan toch een teken van leven van de directie. "AB InBev hecht belang aan een constructieve sociale dialoog en betreurt stakingen in depots", stond er te lezen in een mededeling van de directie. "We hebben vastgesteld dat de sociale partners donderdagochtend het personeel verhinderd hebben om aan het werk te gaan. De directie betreurt dat zij daarbij de sectorale afspraken rond stakingsaanzeggingen naast zich hebben neergelegd. Als aanleiding wordt verwezen naar de relocatie van vier medewerkers van Hasselt naar Leuven. We begrijpen zeer goed dat dit een impact heeft op de verplaatsingen van deze medewerkers. Wij willen evolueren met ons regionale netwerk van depots en inzetten op modernisering. Zo introduceerden we recentelijk tablets waardoor de chauffeurs niet langer met pen en papier hun leveringen moeten bijhouden. We deden hiervoor serieuze investeringen en zorgen ook voor de bijhorende opleiding. AB InBev wil het sociaal overleg alle kansen geven om zo samen met haar regionale netwerk van depots in te zetten op modernisering en flexibiliteit."





Verhuispremie

Twistpunt volgens de directie blijft echter de verhuispremie die de vakbond eist voor chauffeurs die in de loop van dit jaar moeten verhuizen naar een nieuw logistiek gebouw. Dat is volgens AB InBev amper 850 meter verwijderd van de huidige locatie en bovendien zouden de betrokken werknemers er ook exact dezelfde taken uitvoeren.





"De vakbonden vragen eveneens om bijkomende motivatiepremies om tablets te gebruiken in plaats van pen en papier voor leveringsdocumenten", aldus de directie. Vakbond ACV reageert eerder koel op het standpunt van de directie.





"De directie ontwijkt de essentie van de zaak en spreekt over een verhuizing van 850 meter in Hasselt. Die is er inderdaad maar er is ook het feit dat de activiteiten van het depot in Hasselt overgeheveld worden naar het depot in Leuven. Bovendien komt er een externe firma mee in het verhaal. Daar gaat het over. We gaan dus gewoon door met de staking en wachten op een uitnodiging van de directie voor een nieuw gesprek", besluit Kris Vanautgaerden van ACV.