Staking bij De Lijn Vlaams-Brabant is voorbij: “Zaterdag opnieuw bussen op de baan” Bart Mertens

15 februari 2019

19u00 0 Leuven Het busverkeer herneemt vanaf zaterdag de normale dienstregeling. Vakbonden en directie zaten vandaag rond de tafel en kwamen in de namiddag tot een akkoord. Er is onder meer afgesproken dat er werk gemaakt zal worden van aanvaardbare rij- en rusttijden.

Na twee dagen van staking gaan de chauffeurs van De Lijn Vlaams-Brabant vanaf zaterdag opnieuw aan de slag. Dat is het gevolg van een akkoord dat de directie en de vakbonden vrijdagnamiddag hebben bereikt. De chauffeurs blokkeerden donderdagochtend de poort van de stelplaats in Kessel-Lo uit onvrede over de arbeidsomstandigheden. Volgens de chauffeurs kunnen ze hun verlof niet opnemen door een personeelstekort en zijn de rij- en rusttijden niet meer aanvaardbaar. In een gesprek met de vakbonden belooft de directie om werk te maken van de problemen die de chauffeurs dagdagelijks ervaren tijdens hun dienst. Ook over het personeelstekort kwamen de vakbonden en de directie tot een akkoord. Pieter Thijs van vakbond ACV is tevreden dat er een oplossing uit de bus is gekomen. “Het bereikte akkoord komt ruimschoots tegemoet aan onze eisen. Het zal dan ook niet voorgelegd moeten worden aan de chauffeurs”, klinkt het. Of met andere woorden: vanaf zaterdag kan u opnieuw rekenen op de dienstverlening van De Lijn in Vlaams-Brabant. Eerder deze week bereikte de directie ook een akkoord na sociale onrust in de provincie Limburg.