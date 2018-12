Staking bij CommScope nog niet van de baan Bart Mertens

20 december 2018

18u30 0 Leuven Een aantal werknemers van bedrijf CommScope Connectivity op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo zal ook morgen blijven staken. Ze legden het werk neer na het onverwachte ontslag van ACV-hoofdafgevaardigde Chris Corten. Volgens de directie is er sprake van wangedrag op de werkvloer maar ACV vermoedt dat er andere motieven zijn voor het ontslag.

De directie van technologiebedrijf CommScope Connectivity op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo werd woensdag geconfronteerd met een staking. Enkele werknemers legden het werk spontaan neer nadat bekend raakte dat ACV-hoofdafgevaardigde Chris Corten was ontslagen. Dat ontslag kwam geheel onverwacht volgens de stakende werknemers maar de directie had een ander verhaal. Volgens de directie kwamen er klachten binnen over wangedrag op de werkvloer, van intimidatie tot zelfs scheldpartijen. De werknemers die spontaan begonnen te staken, begrijpen niet waar die klachten vandaan komen en vermoeden dat er een andere reden in het spel is die leidde tot het ontslag. “Een zeer onduidelijk ontslag”, klinkt het bij vakbond ACV.

Conflict

Vakbond ACV eiste dat het ontslag teniet wordt gedaan maar dat gebeurde voorlopig niet. Daarom werd er ook vandaag –donderdag- gestaakt aan de poort van het bedrijf. “De directie wil enkel rond de tafel zitten voor een gesprek als de betrokken afgevaardigde niet aanwezig is”, zegt Leen Vanderhulst van ACV. “Voor ons is die voorwaarde onaanvaardbaar. Voorlopig is het conflict dus nog niet van de baan. De staking gaat dus ook morgen –vrijdag- gewoon door. We hopen alsnog op een snelle doorbraak maar de bal ligt nu in het kamp van de directie.”