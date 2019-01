Staking bij CommScope is eindelijk voorbij Maar ACV-hoofdafgevaardigde blijft ontslagen Bart Mertens

10 januari 2019

19u55 0 Leuven De staking bij bedrijf CommScope op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo is voorbij. Vakbond ACV kwam tot een akkoord met de directie. Opmerkelijk: de ontslagen ACV-hoofdafgevaardigde Chris Corten wordt niet opnieuw in dienst genomen.

De staking bij CommScope Connectivity in Kessel-Lo is van de baan. Vakbond ACV zat na enkele mislukte gesprekken opnieuw aan de tafel met de directie en dat leverde uiteindelijk een akkoord op. De werknemers hebben het werk hervat en kregen van de directie de garantie dat er werkzekerheid is tot eind dit jaar in Kessel-Lo. De directie sprak ook nieuwe procedures en mogelijke sancties af met de vakbonden.

Chris Corten

Het ontslag van Chris Corten –de directe aanleiding van de staking- wordt evenwel niet teruggedraaid. De hoofdafgevaardigde van ACV moest onverwacht opstappen, tot grote verbazing van vakbond ACV. Volgens de directie waren er klachten over wangedrag van Corten op de werkvloer. Die klachten gingen van scheldpartijen tot zelfs intimidatie van werknemers. Volgens vakbond ACV waren de beschuldigingen aan het adres van hun hoofdafgevaardigde uit de lucht gegrepen en had de directie andere motieven om Corton te ontslaan, met name zijn activiteiten als vakbondsafgevaardigde. “Een zeer onduidelijk ontslag”, liet Leen Vanderhulst van ACV toen optekenen. Ondanks een lange staking die begon op 19 december en steun van andere vakbonden en bedrijven uit de buurt hield de directie het been dus stijf over het ontslag van Corten.