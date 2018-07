Stadsomwalling opnieuw zichtbaar LICHTGEVENDE STRIPS DUIDEN DE ELF 12DE-EEUWSE STADSPOORTEN AAN ANDREAS DE PRYCKER

25 juli 2018

02u29 0 Leuven De stad Leuven wil de 12de-eeuwse stadsomwalling opnieuw zichtbaar maken in het straatbeeld. Op de plaatsen waar zich de 11 oude stadspoorten bevonden, worden stalen strips aangebracht met daarin de oorspronkelijke namen van de poorten. 's Avonds lichten de strips op en zo brengen ze de oude poorten weer tot leven.

Binnenkort kunnen historici 's avonds een wandeling maken doorheen de Leuvense binnenstad terwijl ze gezellig de lichtgevende strips volgen langs de oude stadsomwalling. In de Schapenstraat, de Redingenstraat en de Naamsestraat legt de aannemer een stalen band aan in de rijweg. Die markeringen worden aangebracht van 30 juli tot en met 31 augustus. "De stalen band komt op dezelfde plaats waar vroeger de stadspoort stond. De band, waarin de naam van de poort gegraveerd staat, loopt dwars over de straat, maar na de werken kan je er zonder problemen over rijden met de auto. Sfeervolle ledverlichting zorgt ervoor dat je ook 's avonds de locatie van de vroegere stadspoort kan zien", vertellen schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) en schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina (CD&V).





Verkeerswijzigingen

De aanleg van de strips brengt de nodige verkeersveranderingen met zich mee. In de Schapenstraat komt de stalen band ter hoogte van nummer 34. De band verwijst naar de 'Wolvenpoort'. De aannemer werkt in de Schapenstraat vanaf 30 juli tot en met 14 augustus. Tijdens dezelfde periode plaatst de aannemer ook een markering in de Redingenstraat. In die straat komt de stalen band ter hoogte van nummer 13 te liggen. Het is een verwijzing naar de 'Redingenpoort'. Van 15 augustus tot en met 31 augustus is de Naamsestraat aan de beurt. De verwijzing naar de 'Proefstraatpoort' komt ter hoogte van nummer 80. "Plaatselijk verkeer kan de straat inrijden. Alleen in de werfzone is er geen enkel verkeer mogelijk (20 tot 25 meter rond de band). Na de werken moet het asfalt rond de stalen band nog een maand uitharden. De aannemer plaatst een constructie over het asfalt waar je met de auto voorzichtig over kan rijden", vertellen Robbeets en Vansina. Voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren met de fiets aan de hand. Voor de Redingenstraat is er geen omleiding mogelijk omdat de brug over de Dijle te smal is voor auto's. De visualisatie van de stadspoort komt vlak voor het gebouw van het CAW. Alleen dit gebouw is tijdelijk niet met de auto bereikbaar. Wie van het centrum naar de ring wil, volgt een omleiding langs de Parijsstraat, de Sint-Antoniusberg en de Naamsestraat.





De omleidingsroutes vind je terug op www.leuven.be/stadspoorten.