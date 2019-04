Stadsbestuur toont ambitie om van Leuven de fietsstad van Vlaanderen te maken: fietsenstalling onder R. De Somerplein langer open Bart Mertens

12 april 2019

18u15 0 Leuven Leuven wil uitgroeien tot de fietsstad van Vlaanderen en toont de nodige ambitie om die doelstelling waar te maken. Zo heeft het nieuwe stadsbestuur zich onder meer voorgenomen om de openingsuren van de fietsenparking onder het Rector De Somerplein uit te breiden. “De vraag om de fietsenparking langer open te houden ’s avonds bestaat al enkele jaren”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

De stad Leuven zet al enkele jaren in op meer faciliteiten voor de fiets. Denk maar aan de inspanningen die toenmalig schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) leverde voor meer fietsstallingen in de stad. Vooral aan het station was dat broodnodig om te voorkomen dat fietsers hun tweewieler –vaak door een gebrek aan legale parking- achterlieten op het Martelarenplein. Ook op andere plaatsen in de stad werden extra stallingen voorzien om tegemoet te komen aan de vraag naar meer parking voor fietsen. Die vraag bestaat ondanks alle geleverde inspanningen nog steeds maar Rome werd ook niet één dag gebouwd. Het nieuwe stadsbestuur werkt alvast gestaag maar vastberaden verder aan de ingeslagen weg. “Leuven werkt verder aan de uitbouw van een gediversifieerd aanbod van fietsparkeren en zet in op handhaving van fietsparkeren”, staat er te lezen in de nieuwe bestuursnota.

Late gemeenteraad

Eén project dat een eerder trage start kende, staat volgend jaar voor een opvallende wijziging: de fietsenparking onder het Rector De Somerplein. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) heeft zich voorgenomen om de openingsuren uit te breiden. “Dat klopt”, vertelt schepen Dessers. “De vraag om de fietsenparking langer open te houden bestaat al enkele jaren. Momenteel sluit de parking om middernacht op weekdagen. Op vrijdag en zaterdag is de fietsenparking toegankelijk tot 3 uur. Dat lijkt me laat genoeg maar op weekdagen is middernacht nogal nipt. Ik heb het zelf mogen ondervinden tijdens late zittingen van de gemeenteraad. Als middernacht in zicht kwam, moest ik snel mijn fiets uit de stalling gaan halen want anders kon ik te voet naar huis gaan. En mensen die naar een avondvoorstelling gaan kijken, hebben vaak niet de tijd meer om achteraf nog gezellig iets te gaan drinken en na te praten. Dat moet beter kunnen in de toekomst.”

We overwegen ook om een deel van de fietsenparking permanent open te laten maar dan wel onbewaakt Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Met ‘toekomst’ bedoelt schepen David Dessers volgend jaar want dan wordt de concessie voor de fietsenparking vernieuwd. “Dat is het ideale moment om nieuwe voorwaarden te onderhandelen, onder meer over de openingsuren. Buurtbewoners hebben ook de vraag gesteld of er in de parking ruimte kan worden voorzien voor hun fietsen. Nu nemen ze die mee naar binnen of ze stallen hun fiets in de bewaakte parking maar kunnen dan wel pas hun fiets nemen als de parking terug is geopend. We overwegen om een deel van de fietsenparking permanent open te laten maar dan wel onbewaakt.”

Fietssnelwegen

Laat het bij deze duidelijk zijn: Leuven ambieert de titel Fietsstad Vlaanderen. “Fietsstad Leuven bestaat uit een totaalprogramma van initiatieven die gedurende de hele legislatuur georganiseerd worden”, voegt schepen Dessers er nog aan toe. “We kijken ook verder dan onze eigen stad. Zo willen we nog meer fietssnelwegen realiseren in de komende jaren. Leuven-Brussel bestaat al maar we willen ook richting Tienen en Aarschot veilige fietssnelwegen aanleggen zodat mensen echt een alternatief hebben voor de wagen.”