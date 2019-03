Stadsbestuur plant 10.000 extra bomen in Leuven tegen 2030 maar bomenknuffelaar Zeger Debyser (N-VA) blijft aandringen op ‘bomenplan’ Bart Mertens

29 maart 2019

18u15 0 Leuven “Een klimaatplan voor Leuven vereist ook een bomenplan!” Met die woorden blijft Zeger Debyser –ook wel bekend als de bomenknuffelaar van N-VA- aandringen op een echt bomenplan in Leuven. Schepen Lalynn Wadera (sp.a) toont zich bereid om een ‘bomencommissie’ te organiseren om zo’n plan te bespreken met experten.

Over de oplossingen om klimaatverandering aan te pakken, bestaat er heel wat discussie. Over één kwestie is weliswaar geen onenigheid: bomen kunnen efficiënt CO2 opnemen en dat aan een relatief goedkoop prijskaartje. Of met andere woorden: er moeten meer bomen worden geplant in ons land. In Leuven heeft het nieuwe stadsbestuur alvast grote plannen wat dat betreft. Tegen 2030 zouden er zo’n 10.000 extra bomen moeten staan op het grondgebied. Ook de voorbije legislatuur werden er al inspanningen gedaan maar helaas moesten er ook veel oude en grote bomen gekapt worden wegens ziekte. Daardoor is het ritme van aanplantingen een beetje achterop geraakt maar geen man overboord want kersvers schepen Lalynn Wadera (sp.a) wil de komende jaren een paar versnellingen hoger schakelen.

Hitte-eiland

Zeger Debyser van N-VA verwelkomt dat voornemen van de stad Leuven met applaus maar blijft toch aandringen op een echt bomenplan. “Een stad met een klimaatplan moet dus ook een volwaardig bomenplan hebben”, klinkt het. “Grote bomen zijn essentieel in een stad. Ze zijn van onschatbare waarde in de klimaatadaptatie door de verkoeling die ze brengen in het hitte-eiland van de stad. Ik pleit er opnieuw voor dat we een inventaris maken van de meest waardevolle bomen in Leuven.” Partijgenote Veerle Bovyn geeft dan weer mee dat de stad beter zou moeten communiceren met buurtbewoners als er zieke bomen moeten sneuvelen. Schepen Lalynn Wadera (sp.a) heeft wel oren naar de voorstellen van N-VA. Ze is naar eigen zeggen bereid om meer aandacht te besteden aan communicatie over bomen en om een bomencommissie in het leven te roepen met experten. “Op die manier kunnen we tot een bomenplan komen want bomen zijn inderdaad belangrijk in onze strijd om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken”, klinkt het.