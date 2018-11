Stadsbestuur keurt vergunning Albert Heijn goed Concurrent Lidl wil onderzoeken of nieuwe winkel juridisch wel in orde is Bart Mertens

08 november 2018

19u54 7 Leuven Zoals verwacht heeft de stad Leuven de vergunning voor een nieuwe winkel van Albert Heijn goedgekeurd. Schepen Erik Vanderheiden (CD&V) liet midden oktober al weten verheugd te zijn over de mogelijke komst van een nieuwe winkel van de Nederlandse keten. Concurrent Lidl is minder tevreden en wil nu onderzoeken het AH juridisch gezien wel een nieuwe winkel mag openen in Leuven.

De geschiedenis van supermarkt Albert Heijn in Leuven verliep tot op heden nogal turbulent. Op 1 april 2015 werd de winkel van de Nederlandse keten geopend door burgemeester Louis Tobback (sp.a) maar ondanks groot succes moest Albert Heijn al op 24 april 2017 de deuren sluiten op het Engels Plein. De reden? De fusie tussen moederbedrijf Ahold en Delhaize. De Belgische Mededingingsautoriteit verplichtte Ahold om liefst acht vestigingen van Albert Heijn te sluiten in ons land, inclusief de winkels in Leuven en Boortmeerbeek.

Shopping Center

Daardoor is de vestiging in Aarschot sinds april 2017 de enige in onze regio maar midden oktober raakte bekend dat Ahold plannen heeft voor een nieuwe winkel in Leuven-centrum. Schepen van Handel Erik Vanderheiden (CD&V) bevestigde toen dat de stad Leuven een vergunningsaanvraag had gekregen voor een pand aan het voormalige Shopping Center en stond lang niet weigerachtig tegenover een nieuwe winkel van Albert Heijn in Leuven. Toen destijds bekend raakte dat Albert Heijn op het Engels Plein moest sluiten, ging de schepen ook tevergeefs pleiten bij de Belgische Mededingingsautoriteit voor het behoud van de winkel. Het leek dan ook slechts een formaliteit om de aangevraagde vergunning goed te keuren. Die goedkeuring is sinds kort een feit, al koppelt de stad Leuven wel voorwaarden inzake parkeerplaatsen aan de vergunning. Zeker is al dat de nieuwe vestiging van Albert Heijn kleiner zal zijn dan de winkel die op het Engels Plein was gevestigd.

Lidl

In dat pand nam keten Lidl eind oktober 2017 haar intrek ter vervanging van Albert Heijn. De eventuele komst van een nieuwe Albert Heijn in het centrum van Leuven kan weliswaar op veel gejuich rekenen bij de klanten maar bij Lidl is men minder blij met de goedgekeurde vergunning. De keten wil nu onderzoeken of het juridisch wel in orde is dat Ahold een nieuwe winkel van Albert Heijn zou openen in Leuven. Volledig zekerheid is er dus nog niet over de nieuwe Albert Heijn maar met de goedgekeurde vergunning op zak is de kans toch alweer een beetje groter geworden.