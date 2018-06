STADHUIS viert één jaar met 5DUBBEL 26 juni 2018

Een jaar geleden kaapte mijnLeuven, het jongerenlabel van de stad, het stadhuis op de Grote Markt van Leuven en stichtte er STADHUIS. Dat is een nieuwe haven in de stad voor jonge artiesten, makers, denkers en doeners. Het éénjarig bestaan werd gisteren gevierd, onder meer met een optreden van vinylcollectief 5DUBBEL. "Op drie niveaus vind je een gezellige ontmoetingsplek, een fijn atelier en een co-workspace", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). "Tegelijkertijd is STADHUIS ook een publieksplek met grote en kleine evenementen voor alles wat jong is in onze stad. STADHUIS is voor jongeren dé werkplaats, expositieruimte, podium, atelier, bar of workshop." (BMK)